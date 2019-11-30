«عصابة تبديل الذهب».. عائلة تسرق محلات الصاغة بالمغافلة

دمشق(صدى):

أقدمت عائلة سورية على سرقة محلات الصاغة بدمشق، ويقومون بتديل الدهب بآخر مزيف، ثم تلوذ ” العصابة ” بالفرار.

وتفصيلآ، دخل المتهم المحل برفقة زوجته وبيده أكياس وطلب منه عرض الذهب بقصد شرائه؛ لتقوم زوجته بتشتيت انتباهه، بينما بدل هو القطع الذهبية التي طلب رؤيتها.

وخرجت العصابة مسرعة بعد ذلك لسيارة شقيقه، الذي ينتظرهم بالقرب من المحل لسرعة الفرار.

وتم القبض على ” العصابة ” واعترفت ” الزوجة ” باشتراكها مع زوجها بسرقة محلات الصاغة بالمغافلة.

وكذلك اعترف الأخ، كما اعترف الصايغ المشترك معهم في جرائم السرقة ومساعدتهم بتصريف المسروقات.

كما اعترف ” الأخ ” المشترك معهم في جرائم السرقة، ومساعدتهم بتصريف المسروقات.