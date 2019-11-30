«أبله وقزم» .. كوريا الشمالية تهين شينزو آبي وتهدده بصاروخ

وكالات(صدى):

هاجمت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، ووصفته بأنه «أبله وقزم سياسي» لوصفه أحدث اختبار أجرته بيونج يانج لقاذفة صواريخ ضخمة متعددة الفوهات بأنه اختبار لصاروخ باليستي وحذرت من أنه قد يرى صاروخا حقيقيا في المستقبل القريب.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت مقذوفين قصيري المدي إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، الخميس، في رابع اختبار لقاذفتها الجديدة العملاقة المتعددة الفوهات، مع إبداء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون رضاه بشكل كبير عن أحدث اختبار.

فيما علق آبي، الخميس، بأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ يشكل تهديدا لليابان والمجتمع الدولي وإن طوكيو ستراقب الموقف مع شركائها.

ورد نائب المدير العام لإدارة الشؤون اليابانية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، قائلا: يمكن أن يقال إن آبي الأحمق الوحيد في العالم وأغبي رجل عرفه التاريخ على الإطلاق لعدم قدرته على التمييز بين صاروخ ومنظومة قاذفة صواريخ متعددة الفوهات أثناء اطلاعه على التقرير المصاحب للصور.