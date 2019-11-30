المطلق: منع الكلام بين المخطوبين تشدد

نايف السالم(صدى):

أكد المستشار بالديوان الملكي عبد الله المطلق، أن الحديث والكلام بين المخطوبين إذا كانا ناضجين يجوز.

وقال المطلق خلال برنامج استديو الجمعة، إن منع الكلام مطلقًا بين المخطوبين يعتبر تشدد، وإطلاقه على علاته تسيب.

وأشار إلى دور الأسرة لضبط العلاقة بين المخطوبين تفاديًا لوقوع تجاوزات، قد لا تحمد عقباها.

وقال: إذا كانت المرأة كبيرة وعاقلة، والرجل عاقلاً، يجوز أن يتحدث معها، أما إذا كانت البنت صغيرة فلا يجوز لخاطبها أن يكلمها إلا في حضور والدتها، وهذا أفضل.