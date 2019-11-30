شروط عمل «الإندونيسية» لدى الأفراد

علي القحطاني(صدى):

كشف مصدر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن قرب بدء العمل في الاتفاقية مع الجانب الإندونيسي على إرسال العمالة المنزلية لشركات الاستقدام.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إضافة تأشيرة بمسمى عاملة مساندة لمنحها للشركات التي تنظم للعمل وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإندونيسي.

وتنص الاتفاقية على ضرورة التزام شركات الاستقدام بالحد الأدني لراتب العاملة، بحيث لا يقل عن 1500 ريال.

وعلى شركات الاستقدام الالتزام بتشغيل العاملات المنزليات في قطاع التأجير للأفراد فقط، ولا يسمح بنقل خدمات العمالة إلى الأفراد مباشرة ويجب أن تكون العاملة تحت خدمات شركات الاستقدام طوال مدة العقد.