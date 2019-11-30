شروط عمل «الإندونيسية» لدى الأفراد
كشف مصدر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن قرب بدء العمل في الاتفاقية مع الجانب الإندونيسي على إرسال العمالة المنزلية لشركات الاستقدام.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إضافة تأشيرة بمسمى عاملة مساندة لمنحها للشركات التي تنظم للعمل وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإندونيسي.
وتنص الاتفاقية على ضرورة التزام شركات الاستقدام بالحد الأدني لراتب العاملة، بحيث لا يقل عن 1500 ريال.
وعلى شركات الاستقدام الالتزام بتشغيل العاملات المنزليات في قطاع التأجير للأفراد فقط، ولا يسمح بنقل خدمات العمالة إلى الأفراد مباشرة ويجب أن تكون العاملة تحت خدمات شركات الاستقدام طوال مدة العقد.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 30954 ] نشر منذ 27 دقيقة
ايش الفايده لم تجد الوزاره حل جذري مع وزارة العمل الاندونيسيه
ثم اذا كان راتبها لدى الشركه 1500 ريال فكم ستكون اجرتها لدى الافراد
المفروض ان تبحث وزارة العمل عن مصدر اخر غير اندونيسيا مثل تايلاند ودول المشرق
ابو داود[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 5 دقائق
ماهو ذنب المواطن ان يدفع لشركات العماله مبلغ 20 الف عند العقد ولمدة سنه المفروض ان تاخذ الشركه 5 الاف او 8 الاف مثل باقي دول الخليج ماذنب المواطن ممن لديه او لابنائه اعاقات ودخله محدود او لديه كبار السن للمعلوميه ياوزير العمل توجد بعض الاسر لديهم 3 حالات اعاقات وليس لديهم ابناء اصحاء لمساعدتهم وهذا عبء كبير على الوالدين