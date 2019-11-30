بالصور.. نائب أمير جازان يتابع الأضرار التي خلفتها الأمطار ميدانيًا

تركي السالم(صدى):

بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان، وقف نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز، على عددٍ من الأحياء والميادين، لمتابعة الأضرار التي خلفتها الأمطار.

وكان أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر قد وجه بضرورة الوجود الميداني، ومضاعفة الجهود، وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ.

وكانت جازان قد شهدت هطول أمطار غزيرة أمس الجمعة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه، لسوء تصريف الشوارع.

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