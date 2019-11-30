أعطاني الثقة وسمح لي بالسفر.. الأميرة حصة بنت سلمان تكشف العديد من جوانب شخصية الملك

نايف السالم(صدى):

في حوار صحفي، قامت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الابنة الوحيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بكشف العديد من الجوانب الشخصية للملك، وولي العهد.

وأكدت الأميرة حصة في حوارها لمجلة اليمامة، أن ما نراه الآن من دعم للمرأة، لمسته من خلال تعامل والدها المبكر معها.

وقالت: لقد أعطاني الثقة وسمح لي أن أسافر وأدرس، وكان يقول إن المرأة البدوية والحضرية تقلط الرجال وتركب الخيل والجمل.

وأضافت: كان يستغرب من تأخر قرار قيادة المرأة للسيارة، لكن أخيراً تحققت واحدة من أمنياته، وإن شاء الله يكون القادم أجمل وأفضل.

وبينت الأميرة كيف كان يجد الملك وقتاً كافياً لأسرته رغم تعدد مسؤولياته، قائلة: والدي شخص منظم جداً، كان يخرج إلى عمله في إمارة الرياض الساعة السابعة إلا ربع، حتى لو كان متعباً أو متوعكاً، فهو لا يتأخر عن عمله، وكان يحرص على أن نتناول طعام الإفطار معه قبل ذهابنا للمدارس، ثم نلتقي به مرة أخرى وقت الغداء بحدود الساعة الثانية والنصف ظهراً، وبعد ذلك ينام قليلاً ثم يذهب للقاء من جاء إلى مجلسه حيث يمتلئ بالرجال، وبعد انصرافهم يكون هناك جلسة عائلية بسيطة، قبل أن يذهب للنوم يصلي ويقرأ شيئاً من القرآن.