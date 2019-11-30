بعد أنباء إصابتها بورم في المخ.. نيللي كريم تكشف تفاصيل حالتها الصحية

القاهرة(صدى):

على خلفية الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفنانة المصرية نيللي كريم، كشفت نيللي، عن تفاصيل حالتها الصحية لأول مرة بعد خروجها من الأزمة.

وأوضحت نيللي أنها استأصلت ورمًا من وجهها وتم تحليله على أنه ورم حميد، حيث خضعت للجراحة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت نيللي كريم، إلى أن ما تم نشره بشأن استئصالها ورم من المخ لا أساس له من الصحة، قائلة: أنا كويسة الحمد لله، الورم حميد ومش في المخ لكنه كان بجوار عصب الوجه الأساسي.

ووجهت رسالة لجمهورها ومحبيها طمأنت فيها الجمهور على حالتها الصحية، بعد أزمة مرضها.

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