نادي عريق يجمع من مشجعيه تبرعات لإقامة معسكر شتوي للاعبين

نواف السالم(صدى):

وصلت أزمة نادي ميونخ 1860 الألماني إلى حد إطلاق حملة تبرعات لتشجيع جماهير الفريق على جمع الأموال من أجل إقامة معسكر شتوي للاعبيه.

وأطلق النادي الذي يملكه المستثمر الأردني حسن إسميك، حملة تحت شعار معا من أجل 60 يورو، ليتبرع المشجعون.

ويمتلك الملياردير الأردني أكبر عدد من الأسهم في نادي ميونخ 1860، الذي فاز بالدوري الألماني (بوندسليجا) عام 1966.

وكان النادي قد هبط من البوندسليجا إلى الدرجة الثانية، والآن وفي ظل وجود إسميك يلعب الفريق في دوري الدرجة الثالثة، ويمر بضائقة مالية الآن.