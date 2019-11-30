حاول الهرب من الطابق الرابع فسقط جثة هامدة

القاهرة(صدى):

سقط مقاول أفريقي الجنسية في مصر من الطابق الرابع جثة هامدة، إثر محاولته للهرب بعد احتجازه على أيدي آخرين.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة شخص ألقى نفسه من أحد العقارات.

وتوصلت التحريات إلى تحديد شخصية المتوفى وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية وكذا التوصل إلى وجود خلافات مالية بينه وشخص آخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية يعمل بمجال المقاولات ببلاده والذي سبق له التعرف على المجني عليه منذ حوالي عام لسابقة تحصل المجني عليه منه على مبالغ مالية بلغت حوالي مليون و200 ألف جنيه بزعم تحويلها إلى الدولار الأمريكي إلا أنه لم يف بذلك ولم يقم برد تلك المبالغ.

وبحث المتهم عن المجني عليه واستدرجه إلى العقار محل الواقعة، بزعم إعطائه مبالغ مالية أُخرى، وبعد وصوله احتجزه في إحدى الشقق بالعقار وأجبره على توقيع إيصالات أمانة وتمكن المجني عليه من مغافلتهما والقفز من شرفة الشقة محاولا الهرب وسقط ارضا وتوفي في الحال متأثرا بإصابته.