التعقيم «صفر».. آخر المستجدات بواقعة دخول مريض في غيبوبة بسبب الإهمال

تركي السالم(صدى):

على خلفية اتهام أسرة مريض من ذوي الاحتياجات الخاصة لمستشفى العارضة بالإهمال، ما تسبب في دخوله في غيبوبة، طالبت الأسرة مؤخرًا بإثبات خروجه على مسؤوليتها كما ادعى المستشفى في تصريح صحة جازان.

وكانت صحة جازان قد أوضحت أن المريض كان يعاني ضيقاً في التنفس، والتهاباً بالصدر، وأنيميا منجلية، وخرج على مسؤوليته، ثم عاد مرة أخرى وهو يعاني أعراض تسمم بالدم، وتم عمل اللازم له حسبما تقتضيه الحالة.

فيما أوضحت الأسرة، أن سبب الانتكاسة المفاجئة التي تعرض لها المريض أنه كان من الضروري تركيب أنبوب تنفس من الفم، حسبما ذكره طبيب مستشفى الملك فهد، ويكون في غرفة معقمة من البكتيريا، وهو ما لم يحدث، مشيرة إلى أنه كان منوماً في غرفة غير مؤهلة، والتعقيم صفر.