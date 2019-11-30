الحداد 3 أيام في العراق على ضحايا الاحتجاجات الدموية بالنجف وذي قار

وكالات(صدى):

بدأت العراق في حداد 3 أيام على أرواح المحتجين الذين سقطوا في موجة الاحتجاجات الدموية الأخيرة في محافظتي النجف وذي قار.

وقالت المحافظتان، في بيانين منفصلين : الحداد يبدأ اعتبارًا من (الجمعة) ويستمر لثلاثة أيام على أرواح شهداء التظاهرات.

وقُتل 70 متظاهرًا، وأصيب مئات آخرون في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار، منذ يوم الخميس، برصاص قوات الأمن ومسلحين من ”ميليشيات“ مجهولة، وفق ما أبلغت مصادر طبية وشهود عيان.