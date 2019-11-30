نيمار يُقرب سان جيرمان من شراء إيكاردي

نواف السالم(صدى):

نجح الأرجنتيني ماورو إيكاردي في استعادة بريقه مع سان جيرمان، مما دفع النادي في التفكير في تفعيل بند الشراء في العقد مع إنتر ميلان.

ويقدم إيكاردي مستوى مميزًا مع النادي الفرنسي، بعد أن سجل بعض الأرقام القياسية، إلى جانب معدلاته التهديفية التي توازي ما يقدمه ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

ومن جانبه كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن تألق اللاعب سيدفع إدارة النادي الفرنسي، لتعديل بند الشراء بشكل نهائي مقابل 70 مليون يورو بنهاية الموسم الجاري.

ويبدو أن موقف نيمار من الاستمرار مع الفريق أو عدمه هو ما سيحدد موقف سان جيرمان من تعديل بند الشراء في عقد إيكاردي، فإذا رحل اللاعب البرازيلي سيكون من السهل شراء إيكاردي.

وتحاول إدارة نادي العاصمة الفرنسية تأمين الموقف المالي في المقام الأول، قبل تفعيل بند شراء إيكاردي من إنتر ميلان.