شاهد.. طائرة تضربها صاعقة وتنجو بأعجوبة

لوساكا(صدى):

تعرضت طائرة ركاب صغيرة في زامبيا إلى حادث مروع بعد أن ضربتها صاعقة وعاصفة شديدة البرد.

ونجحت الطائرة في النجاه بأعجوبة ولم يصب أحد بأذى إلا أن هيكل الطائرة نفسه تعرض للأذى.

وكانت الطائرة تقل 41 راكبا إلى مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة لوساكا، عندما دمر البرق وحبات البرد مقدمتها.

وأصيبت الطائرة بعدة ثقوب في فتحة مقدمتها بعد خسارة الجزء الأمامي، فضلا عن فقدان الجزء المتبقي منه لغلافه الخارجي.

وفي بيان لها، أشادت شركة Proflight بمهارة الطيار والطاقم، مشيرة إلى أنهم تفاعلوا مع الحدث بطريقة سليمة.