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    نوفمبر

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  3. ولي امر طالبة في عُمان يتسلم شهادة تخرج ابنته بعد وفاتها

ولي امر طالبة في عُمان يتسلم شهادة تخرج ابنته بعد وفاتها




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