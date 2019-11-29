صحة الرياض تشارك في فعاليات رالي الرياض
في اطار مشاركتها في رالي الرياض ، تواصل “صحة الرياض” جهودها في توفير الرعاية الطبية للمشاركين في الرالي وزواره طيلة فترة الفعاليات .
وأوضح مدير مستشفى رماح العام ظافر الشهري أن مشاركة “صحة الرياض” تشمل مستشفى رماح العام بالقرب من مسار الرالي ، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات العلاجية ، طيلة فترة الفعاليات .
كما جهزت “صحة الرياض” 5 فِرَق إسعافية، بالإضافة إلى فرقة إسعافية مخصصة لنقل حالات العدوى.
اضافة الى تجهيز مهبط الطائرات ، مع طائرة مرابطة وبطاقم متكامل لنقل اية حالة طارئة .
وتأتي مشاركة ” صحة الرياض ” في هذا الرالي دعمًا له، وتفعيلاً لمفهوم الشراكة الاجتماعية، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
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