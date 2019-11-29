بعد الوصول لطريق مسدود.. بروسيا دورتموند يفرج عن سانشو

ماجد محمد(صدى):

قرر نادي بروسيا دورتموند الألماني الإفراج عن الدولي الإنجليزي الشاب جادون سانشو ليرحل عن النادي.

ويبتعد اللاعب بالفعل عن صفوف النادي الألماني بسبب عدم التزامه مع الفريق مؤخرا، وتدرس إدارة النادي الألماني العروض المقدمة للاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وانهارت العلاقة بين سانشو ودورتموند، بعد أن قرر السويسري لوسيان فافري، استبداله مبكرًا في مباراة بايرن ميونيخ بالدوري الألماني.

وقرر دورتموند الاستماع للعروض المقدمة لسانشو في يناير المقبل، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين بضمه.