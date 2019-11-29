«الدخان الجديد مغشوش» .. الصحة تحذر ومسؤولة: التبغ هو هو (فيديو)
حذرت وزارة الصحة، من انتشار نوع من السجائر مجهولة المصدر لا تحتوي على التبغ، مشيرة إلى أنها سجلت عدة حالات فتق في الرئة بسببها.
من جانبه، قال الدكتور علي الوادعي المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين بالوزارة، إن «محاولة شركات التبغ تصنيف منتجات التبغ إلى جديدة وضارة يعطي إيحاء خطير أن هناك منتجات تبغ غير ضارة وهذا غير صحيح».
وأوضحت الدكتور دلال آل ابرهيم المدير السابق لبرنامج مكافحة التبغ بالرياض، إنه «لا يوجد دخان جديد؛ ما تغير فقط تصميم العلبة، والتبغ هو هو القديم»، مضيفة «وجود تاريخ صلاحية على علب الدخان ليس له أي قيمة لأن التبغ أساسا تالف من أول يوم».
د. دلال آل ابرهيم – مدير سابق لبرنامج مكافحة التبغ بالرياض:
لا يوجد دخان جديد؛ ما تغير فقط تصميم العلبة، والتبغ هو هو القديم#برنامج_ياهلا #خليجية#الدخان_الجديد_مغشوش1#الدخان_الجديد_مغشوش pic.twitter.com/Oafx2TXYuq
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 29, 2019
مغرد[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ما صدقتي انا ادخن مدمن مالبوروا والله متغير اولا الورق حق السجاره ليس الاول طعم الدخان يختلف واول ما يا ثر بالاسنان والله انه متغير وليس العلبه فقط
الابهاوي[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعد ما صاح المدخنين
وهم اللي كشفو الغش
وتنوم ناس
تجي تتكلم الآن
له أكثر من شهر في البلد نازل
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6358 ] نشر منذ 1 ساعة
لو مغشوش كيف دخل المملكة و الإقلاع مو غصب و هو مكروة و ليس محرم شرعا حسب علمي بس هو يخرب الميزانية للعلم فية ناس توفاها الله و هم غير مدخنين و لا يوجد مدخن في عائلتهم و الله يعين
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6358 ] نشر منذ 1 ساعة
حتي و لدي يقول انه متغير المهم كيف دخل الدخان المغشوش و الاقلاع مو غصب