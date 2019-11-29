«الدخان الجديد مغشوش» .. الصحة تحذر ومسؤولة: التبغ هو هو (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

حذرت وزارة الصحة، من انتشار نوع من السجائر مجهولة المصدر لا تحتوي على التبغ، مشيرة إلى أنها سجلت عدة حالات فتق في الرئة بسببها.

من جانبه، قال الدكتور علي الوادعي المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين بالوزارة، إن «محاولة شركات التبغ تصنيف منتجات التبغ إلى جديدة وضارة يعطي إيحاء خطير أن هناك منتجات تبغ غير ضارة وهذا غير صحيح».

وأوضحت الدكتور دلال آل ابرهيم المدير السابق لبرنامج مكافحة التبغ بالرياض، إنه «لا يوجد دخان جديد؛ ما تغير فقط تصميم العلبة، والتبغ هو هو القديم»، مضيفة «وجود تاريخ صلاحية على علب الدخان ليس له أي قيمة لأن التبغ أساسا تالف من أول يوم».