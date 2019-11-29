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  3. «الدخان الجديد مغشوش» .. الصحة تحذر ومسؤولة: التبغ هو هو (فيديو)

«الدخان الجديد مغشوش» .. الصحة تحذر ومسؤولة: التبغ هو هو (فيديو)

«الدخان الجديد مغشوش» .. الصحة تحذر ومسؤولة: التبغ هو هو (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

حذرت وزارة الصحة، من انتشار نوع من السجائر مجهولة المصدر لا تحتوي على التبغ، مشيرة إلى أنها سجلت عدة حالات فتق في الرئة بسببها.

من جانبه، قال الدكتور علي الوادعي المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين بالوزارة، إن «محاولة شركات التبغ تصنيف منتجات التبغ إلى جديدة وضارة يعطي إيحاء خطير أن هناك منتجات تبغ غير ضارة وهذا غير صحيح».

وأوضحت الدكتور دلال آل ابرهيم المدير السابق لبرنامج مكافحة التبغ بالرياض، إنه «لا يوجد دخان جديد؛ ما تغير فقط تصميم العلبة، والتبغ هو هو القديم»، مضيفة «وجود تاريخ صلاحية على علب الدخان ليس له أي قيمة لأن التبغ أساسا تالف من أول يوم».


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله ما صدقتي انا ادخن مدمن مالبوروا والله متغير اولا الورق حق السجاره ليس الاول طعم الدخان يختلف واول ما يا ثر بالاسنان والله انه متغير وليس العلبه فقط

[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ 2 ساعتين

بعد ما صاح المدخنين
وهم اللي كشفو الغش
وتنوم ناس
تجي تتكلم الآن
له أكثر من شهر في البلد نازل

[ عدد التعليقات: 6358 ] نشر منذ 1 ساعة

لو مغشوش كيف دخل المملكة و الإقلاع مو غصب و هو مكروة و ليس محرم شرعا حسب علمي بس هو يخرب الميزانية للعلم فية ناس توفاها الله و هم غير مدخنين و لا يوجد مدخن في عائلتهم و الله يعين

[ عدد التعليقات: 6358 ] نشر منذ 1 ساعة

حتي و لدي يقول انه متغير المهم كيف دخل الدخان المغشوش و الاقلاع مو غصب

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