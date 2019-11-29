بينهن عروس توفيت قبل ليلة زفافها.. تفاصيل وفاة 4 نساء بالأفلاج

نايف السالم(صدى):

أسفر حادث تصادم مروع أمس الأول عن وفاة 4 نساء من أسرة واحدة على طريق الفريشة في الأفلاج.

وبينت تفاصيل جديدة أن الـ 4 نساء بينهم عروس كانت تتجهز لزفافها في اليوم التالي ليوم الحادث.

وفي هذا الصدد كشف الداعية عبدالهادي العرجاني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن هويته الـ 4 نساء.

وغرد قائلا : فُجعنا ليلة البارحة بوفاة امرأة صالحة وابنتيها وحفيدتها، وكانت هذه الليلة هي ليلة زفاف إحدى بناتها المتوفين معها، فأصبحت ليلة الزفاف أولَ ليلة في القبر، فنسأل الله الرحيم الغفور أن يتقبلهم بقبول حسن، وأن يَجبر مُصاب أهليهم، ويُبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأزواجًا خيرًا من أزواجهم.

وتأثر المتابعون بالواقعة داعيين لهن بالرحمة والمغفرة ولأهلهن بالصبر والسلوان.

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