بالحقائق.. «صدى» تكشف: الهلال النادي السعودي الوحيد الذي حقق بطولة آسيا بنظامها الجديد

خالد يحيي(صدى):

بعد الجدل حول تعدد مسميات دوري أبطال آسيا و حقيقة تحقيق الأندية السعودية للقب.

نحن في (صدى) بحثنا في تاريخ البطولة ، و خرجنا بحقيقة أن البطولة مرت خلال تاريخها بعدة تغيرات في المسمى و النظام العام لها. تناوب فريقا الهلال و الاتحاد في تحقيقها في مختلف مراحلها(( الثلاث)).

(( المرحلة الأولى)) بداية البطولة :

بدأت عام1967 بأختيار افضل الأندية اما بالترشيح او ابطال الدوري في بلدانهم بواقع( نادي واحد) لكل دولة مشاركة. وكانت تأتي تحت مسمى بطولة الأندية الآسيوية، و استمرت حتى عام 2002 بواقع إحدى و عشرين نسخة . نظام البطولة حينها لم يكن واضحا، و انما اعتمد ان يكون في أدوارها الأولى بنظام خروج المغلوب وفي أدوارها النهائية بنظام التجمع والاستضافة ما عدا بعض المواسم.

خلال هذه المرحلة (الهلال) هو النادي السعودي الوحيد الذي حققها مرتين في نسخ عام 1997 و عام 2000.

(( المرحلة الثانية))مرحلة تغير المسمى :

تبدأ هذه المرحلة من العام 2003 و التي حققها العين الاماراتي بعد فوزه على نادي تيرو ساسانا (التايلندي) تحت مسمى ( دوري ابطال اسيا) و بمشاركة 16 فريق فقط من الشرق و الغرب. وشارك من السعودية نادي الهلال فقط.

تميزت البطولة من بعدها بنظام المجموعات قبل المراحل الإقصائية المتقدمة، و لكن اختيار الأندية يعتمد على (ابطال الدوري) بالمشاركة من كافة الدول دون اشتراط قواعد (احترافية) للدول المشاركة.و هو ما أتاح خلال هذه المرحلة مشاركة أندية من دول (الكويت ) و (العراق )و (سوريا )و (تايلند) و غيرها من الدول الغير مصنفه ضمن الدوريات (المحترفة).

خلال هذه المرحلة استطاع الاتحاد تحقيق لقبين عامي 2004 و 2005 بعد تأهله مباشرة للأدوار الاقصائية بصفته (حامل للقب).

(( المرحلة الثالثة)) مرحلة الاحتراف:

هي النسخة المحدثة من بطولة دوري أبطال اسيا، بعد تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ل 35 ناديا من 14 بلدا آسيويا (محترفا )فقط

وهي السعودية وإيران والإماراتوقطر وأوزبكستان واليابان وكوريا الجنوبية والصينوأستراليا، و مشاركة 32 فريق (محترف) بواقع ثلاثة الى اربعة من كل (بلد يطبق الاحتراف) توزع على 8 مجموعات مع عزل الشرق عن الغرب لاعتبارات جغرافية. على أن يتأهل من المجموعات 16 فريقا تلعب الادوار الإقصائية في نسخة مقاربة لدوري ابطال أوروبا.

في هذه النسخة الأخيرة و الأكثر قوة كان الهلال هو النادي الوحيد الذي حققها من خلال النسخة الاخيرة 2019.

في النهاية يتضح لنا ان الهلال حقق اللقب الآسيوي 3 مرات اثنتين منها بالمسمى القديم و واحده بالمسمى و (النظام) الجديد الاصعب. في حين حقق الاتحاد (نسختين )بالمسمى الجديد و بالنظام (المحسن )من النسخة القديمة.