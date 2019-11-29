غوارديولا يغازل نيوكاسل.. ويؤكد: «لا نفكر في التتويج»

نواف السالم(صدى):

حرص مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على مغازلة نادي نيوكاسل يونايتد وذلك قبل مواجهة مرتقبة بينهما غدا السبت.

وقال غوارديولا إن نيوكاسل يونايتد حقق بعض النتائج الإيجابية هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد ستيف بروس لافتًا إلى أن الفريق يملك الكفاءة اللازمة لتجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال غوارديولا: الأمر سيكون صعبًا مع مدرب جديد لكن الفريق حقق نتائج جيدة، وأعتقد أن نيوكاسل سيبقى في الدوري الممتاز.

وتابع: الفريق يتمتع بقوة بدنية وسرعة أمام المرمى، وهيكل الفريق يشبه إلى حد كبير الوضع تحت قيادة بنيتز.

واستكمل: في الموسم الماضي نسينا أن نلعب، وأحرزنا هدفًا ثم توقفنا عن الهجوم، واستفدنا تمامًا من تلك التجربة لكنه كان يومًا صعبًا وسيئًا.

وأضاف المدرب الإسباني:لا أفكر في التتويج حاليًا، وأولًا يجب علينا تخطي ليستر ثم ليفربول، وأدرك ضرورة تجنب الخسارة في الوقت الحالي.

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 28 نقطة متأخرًا بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر وبفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، لكن غوارديولا قال إن الصراع على اللقب ليس في ذهنه في هذه المرحلة من الموسم.