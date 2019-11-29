فريق الأمن العام يتصدر المركز الاول في ثلاثة فئات برالي الرياض 2019 في المرحلة قبل الختامية

سعيد العجل(صدى):

يواصل فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية المنافسة وبقوة في سباقات الراليات، حيث تصدر المركز الأول في ثلاثة فئات مختلفة، وذلك في ثاني أيام انطلاقة رالي الرياض ٢٠١٩ الذي جاوز فيه عدد المتاسبقين (٩٤) متسابقاً.

حيث تقدم الفريق صدارة المتسابقين في فئة (T1-N) للجولة الثانية وفي فئة (T3) وفئة (NUTV)، وتقدر مسافة المرحلة الثانية والتي انطلقت من محافظة رماح ب (٢٩٠) كم ولازالت المنافسة مستمرة بين المتسابقين، حيث ستنطلق يوم في غدٍ السبت المرحلة الثالثة والأخيرة بمسافة طولها ١٧٠ كم.