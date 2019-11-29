فترة غياب ديمبلي تصعق برشلونة

نواف السالم(صدى):

كشف نادي برشلونة الإسباني عن فترة غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي عن الملاعب إثر إصابته.

وقال النادي إنه يحتاج نحو عشرة أسابيع (شهرين ونصف الشهر)؛ بسبب إصابة في عضلات فخذه اليسرى.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: ديمبلي أصيب في الدقيقة 26 خلال مواجهة فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.

وشارك الدولي الفرنسي في ثماني مباريات حتى الآن هذا الموسم، بينها أربع في الدوري وأربع في دوري الأبطال وسجل هدفًا واحدًا في مرمى إشبيلية في كامب نو في الدوري.

ويعتمد فالفيردي على ديمبلي كبديل للثلاثي الهجومي المكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز والفرنسي غريزمان، لكنه سيستعين بديمبلي مع انطلاق مباريات أدوار خروج المغلوب في دور الأبطال في فبراير.