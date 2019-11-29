وزارة العمل تضبط عمالة وافدة تعمل في بيع وصيانة الجوالات بالرياض

الرياض(صدى):

ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عمالة وافدة مخالفة لقرار حصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات على السعوديين والسعوديات، خلال زيارة تفتيشية نفذتها فرق التفتيش الميداني بمكتب العمل بالرياض، على مجمع الاتصالات في المرسلات.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الزيارة التفتيشية أسفرت عن ضبط 41 عاملاً وافداً يعملون في بيع وصيانة أجهزت الجوالات، في مخالفة لقرار حصر العمل في النشاط على السعوديين والسعوديات.

وأضاف أنه جرى بالتنسيق مع الجهات الأمنية، رصد عدد من المحلات والمستودعات المجاورة للمجمع، وضبط عدد من العمالة التي تعمل في نشاط بيع وصيانة الجوالات لحسابها الخاص، حيث تم تسليمهم للجهات الأمنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد أبا الخيل، أن فرق التفتيش الميداني مستمرة في حملاتها التفتيشية على جميع الأنشطة في سوق العمل للتأكد من التزام المنشآت بقرارات وتشريعات الوزارة، داعيًا للإبلاغ عن أي مخالفات لسوق العمل عبر تطبيق ” معًا للرصد ” ، أو عن طريق مركز الاتصال على الرقم 19911.