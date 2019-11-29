مستشفى الدوادمي العام يحصل على إعتماد سباهي

سعيد العجل(صدى):

حصل مستشفى الدوادمي العام على شهادة إعتماد المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية ” سباهي “؛ وذلك بعد إجتيازه التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز والذي يهدف إلى إيجاد بيئات تركز في عملها على الإرتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتحسين جودة وسلامة وفعالية خدمات الرعاية الصحية من خلال التركيز على الوصول لأفضل مستوى رعاية للمرضى، وتقييم حالاتهم، والتحكم في العدوى.

وأوضحت ” صحة الرياض ” أن هذا الانجاز يأتي في اطار سعيها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدماتها .