العيادات الإفتراضية تجذب زوار سفاري الرياض

سعيد العجل(صدى):

تواصل ” صحة الرياض ” تقديم خدماتها الوقائية والعلاجية لزوار سفاري الرياض .

حيث تم تجهيز وتأمين العيادات الافتراضية، والتي تستخدم للمرة الأولى.

وتُمكن هذه العيادات الزائر من الإتصال بالطبيب بشكل مباشر عبر الفيديو أو الصوت أو النص والصورة، بالإضافة إلى قياس المؤشرات الحيوية إلكترونياً “الضغط، درجة الحرارة” لتظهر للطبيب مع إمكانية إصدار الوصفة الإلكترونية إذا إستدعت الحالة لذلك.

وفي نفس الاطار ، وضمن الانشطة التثقيفية ل”صحة الرياض” في موسم الرياض ، تم اطلاق ركن توعوي خاص عن لخثرات الدموية ، وطرق الوقايه منها .

وتأتي هذه الخطوة من قبل “صحة الرياض” إمتداداً لتواجدها المستمر في العديد من الأنشطة والمناسبات والفعاليات ، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات العلاجية والوقائية ، بالإضافة إلى التعريف بالأمراض ومخاطرها، وكيفية الوقاية منها وعلاجها، حيث يتم تخصيص مساحات مجهزة بما تحتاجه تلك العيادات من أجهزة ومعدات للكشف وتقديم تلك الخدمات ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه .