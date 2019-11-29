الغفيلي يرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعته

سعيد العجل(صدى):

رفع الاستاذ ابراهيم بن صالح بن ابراهيم الغفيلي مدير عام المراسم والنادي الرياضي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله – بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعته ملكاً على البلاد ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله ووفقهم .

ونسأل المولى عزوجل ان يوفق قيادتنا وحكومتنا الرشيدة إلى كل خير وان يديم علينا نعمة الأمن والأمان والستر في الأوطان ونبايع ولاة أمرنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره .

سائلين الله ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويطيل عمره على طاعته .

كما نسأل أن يجزي سمو سيدي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خير الجزاء على مايقدمه ويبذله من جهود جباره وأن يجعلها في موازين حسناته وأن يرزقهم جميعاً البطانه الصالحة الناضجة.

حفظ الله قيادتنا وبلادنا وامننا وأدام عليهم وعلينا العز بالإسلام والخير.