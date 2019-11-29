حقيقة مقطع خطبة الزعيم

علي القحطاني(صدى):

انتشر مقطع فيديو، لأحد الخطباء وهو يتحدث في خطبته عن البطل الزعيم، ما تسبب في استنكار متداولي الفيديو لإقحام الرياضة في خطب الجمعة.

وتكشفت حقيقة المقطع المجتزأ من خطبة جمعة للشيخ الدكتور محمد علي الرشيد قبل سنتين، إذ كان يتحدث عن البطل الزعيم الذي يقف على حدود الوطن الغالي.

كما حذر الشيخ في خطبته، من التعصب الرياضي، مختتمًا خطبته بالدعاء لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي بالنصر والتمكين.