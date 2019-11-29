رجل يقتل زوجته الصحفية : «رفضت ترك عملها»

إسلام أباد(صدى):

أقدم رجل على قتل زوجته الصحفية في باكستان رميًا بالرصاص، بعد أن رفضت ترك وظيفتها.

وفي هذا الصدد طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، الجمعة، باكستان بإجراء تحقيق في حادثة القتل التي وقعت الاثنين الماضي، وراح ضحيتها الصحفية عروج إقبال، التي كانت تعمل مراسلة لصحيفة محلية.

ولفتت وكالة أسوشيتدبرس إن الصحفية قتلت على يد ديلاوار علي في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وتقول عائلة إقبال إنها أبلغت الشرطة بأن زوجها يضايقها، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.