آندي رويز بطل العالم في الملاكمة: سأكتب التاريخ في الدرعية

محمد السعران(صدى):

أبدى بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل المكسيكي آندي رويز إعجابه الكبير بميدان الدرعية، الذي سيستضيف النزال التاريخي المرتقب الذي سيجمعه بخصمه البريطاني آنتوني جوشوا في الـ7 من ديسمبر المقبل.

وقال آندي رويز أثناء زيارته للميدان الذي يتسع لـ15 ألف متفرج ويحتضن إلى جانب القمة المرتقبة 4 نزالات عالمية أخرى في الوزن الثقيل: “سيكون نزالًا كبيرًا، وسأكتب التاريخ هنا، أنا مندهش من كيفية بناء هذا الميدان العملاق خلال شهر ونصف الشهر فقط.. علي الاعتراف بأني سعيد جدًّا لكون النزال سيقام هنا”.

وأضاف رويز: “اختلف الأمر كثيرًا عن ما كان عليه عندما أتيت هنا إلى الدرعية لأول مرة، لم يكن هناك أي شيء موجود، إنه أمر لا يصدق، فحجم الجهد الذي يبذله القائمون على موسم الدرعية وفعالياته الرياضية كبير جدًّا، وتصميمهم للميدان مذهل واحترافي.. سيكون نزالاً ضخمًا وأنا أطلب من الجماهير مساندتي”.

وعاد رويز بالحديث عن النزال العالمي الكبير على لقب الوزن الثقيل بقوله: “خصمي جوشوا يريد أن يأخذ اللقب مني، ولكني سأفعل كل ما في استطاعتي للانتصار وتحقيق آمال جمهوري.. أؤكد لكم أنكم سترون رجلًا لا يستسلم، هدفه الانتصار فحسب”.

يذكر أن ميدان الدرعية قد بُني على مساحة تقدر بـ 10 آلاف متر مربع باستخدام 295 طنًّا من الحديد، حيث ساهم في بنائه أكثر من 175 شخصًا عملوا على مدار الساعة لإظهاره كما هو عليه الآن، كتحفة معمارية رياضية مميزة”.