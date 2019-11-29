إصابة السومة تُغيبه عن الملاعب.. والأهلي يعلن موعد عودته

ماجد محمد(صدى):

أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة عن إصابة اللاعب السوري عمر السومه خلال تواجده مع الفريق.

وقال النادي عبر حسابه على ” تويتر ” إن السومة سيغادر إلى مدينة ميونخ الألمانية لإجراء الجراحة العاجلة، يوم الخميس المقبل، على يد الجراحة العالمية أوليريك مشوق.

وقال الأهلي في بيانه: كان اللاعب قد شعر بآلام أسفل البطن خلال الحصة التدريبية يوم الأربعاء.

وأضاف: فيما تقرر أن يدخل اللاعب بعد إجراء الجراحة في برنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.

وتابع: كما تعرض خالد البركة لإصابة في العضلة الضامة وأسفل البطن، وسيجري اللاعب عملية جراحية أسفل البطن لتثبيت التمزق في مدينة ميونخ، وسيجري اللاعب برنامجا تأهيليا بعد إجراء الجراحة يستمبر من 4 إلى 6 أسابيع.