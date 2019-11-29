  • الأحد 1

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. إصابة السومة تُغيبه عن الملاعب.. والأهلي يعلن موعد عودته

إصابة السومة تُغيبه عن الملاعب.. والأهلي يعلن موعد عودته

إصابة السومة تُغيبه عن الملاعب.. والأهلي يعلن موعد عودته
ماجد محمد(صدى):

أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة عن إصابة اللاعب السوري عمر السومه خلال تواجده مع الفريق.

وقال النادي عبر حسابه على ” تويتر ” إن السومة سيغادر إلى مدينة ميونخ الألمانية لإجراء الجراحة العاجلة، يوم الخميس المقبل، على يد الجراحة العالمية أوليريك مشوق.

وقال الأهلي في بيانه: كان اللاعب قد شعر بآلام أسفل البطن خلال الحصة التدريبية يوم الأربعاء.

وأضاف: فيما تقرر أن يدخل اللاعب بعد إجراء الجراحة في برنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.

وتابع: كما تعرض خالد البركة لإصابة في العضلة الضامة وأسفل البطن، وسيجري اللاعب عملية جراحية أسفل البطن لتثبيت التمزق في مدينة ميونخ، وسيجري اللاعب برنامجا تأهيليا بعد إجراء الجراحة يستمبر من 4 إلى 6 أسابيع.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *