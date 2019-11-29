حصان شرطة لا يعمل قبل تناول كوب شاي

لندن (صدى):

أثار حصان يٌدعى ” جيك، البالغ من العمر 20 عاما ” والذي يعمل مع شرطة إقليم “ميرسيسايد” البريطاني على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لعشقه للشاي المحلّى.

فبعد أن تعوّد “جيك” على الإمساك بكوب الشاي كل يوم، يقوم أعضاء قسم شرطة “ميرسيسايد” الآن بإدراج “جيك” في جلسات احتساء الشاي، ويقول أحد الضباط ، إن الحصان “جيك” أصبح الآن ينتظر في الإسطبل ، حتى يتناول كوبا كبيرا من الشاي قبل بدء يومه في العمل.

ويشارك الحصان “جيك” في عمليات تنظيم مباريات كرة القدم، كما شارك عدة مرات كحصان للشرطة في حلبة “Aintree Racecourse” التي تشرف على سباقات الخيول الوطنية (Grand National) السنوية.