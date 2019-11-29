تعديلات قوية ومميزة لتويوتا سوبرا من AC Schnitzer

طوكيو(صدى):

بعد أسابيع قليلة فقط من معرض SEMA والذي حصلت فيه تويوتا سوبرا 2020 على العديد من حزم التعديل المميزة، ها هي الآن تحصل على حزمة تعديل أخرى مميزة، حيث

أعلنت AC Schnitzer للتو عن حزمة تعديل GR سوبرا، والتي تجلب بعض التحسينات على التصميم الخارجي والمحرك أيضأً ، لتويوتا سوبرا 2020 .

بدءً من التصميم، فقد حصلت AC سوبرا على واجهة أمامية معدلة قوية تحصل على تصميم أكثر شراسة، وبنفس القدر من القوة، حصلت السيارة على جناح خلفي ثابت جديد، كما حصلت السيارة على جنوط 20 بوصة جديدة بخمسة وصلات، وحامل لوحة ترخيص جديد، ولكن هذه التعديلات ليست أكثر ما يميز حزمة التعديل الجديدة.

وتعمل تعديلات الأداء على رفع قوة السيارة الحصانية من 340 حصان إلى 400 حصان، وعمل على زيادة عزم الدوران أيضاً، بالإضافة إلى بعض الضوضاء الإضافية، حيث حصلت السيارة على عوادم من ألياف الكربون.

ولاستيعاب هذه الزيادة في القوة، حصلت سوبرا على تعليق جديد قابل للضبط، كما قامت الشركة بتخفيض مركز ثقل السيارة عن طريق إسقاط المحور الأمامي بمقدار 25 مم، وهذه التحسينات ستجعل السيارة أكثر روعة مقارنة بسوبرا القياسية والتي تعد بالفعل سيارة رائعة.