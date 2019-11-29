فيديو مذهل لأول سيارة طائرة في المملكة

الرياض(صدى):

شهد معرض الرياض للسيارات ، إنطلاق سيارة Pal-V Liberty وهي عبارة أول سيارة طائرة في المملكة .

يٌذكر أنه أول ما سيجذب بهذه السيارة هو أنها تسطيع الطيران في الهواء وقت الزحمة لكي تهرب من الاختناقات المرورية وهي تطير في السماء بدون أن يعيق وجهتها أي مركبة أخرى .

تمثل هذه السيارة التي تطير تنفيذ مشروع هولندي الأصل بدعم سعودي ، فهي من صنع شركة Pal-V الهولندية واسمها ليبريتي – Liberty وتم اختبارها بشكل مكثف لتوثق كل النجاح ، ومازال بإنتظار أول سيارة طائرة حقيقية في السعودية الحصول على تراخيص بسيطة لا تطلب الكثير من الوقت لكي يتم استخدامها بشكل فعلي في أجواء اللملكة إن شاء الله .

وعند الحصول على التراخيص المتبقية يمكن التدريب على قيادة هذه المركبة الطائرة خلال 45 ساعة بشكل عملي ونظري قبل التمكن من قيادتها بشكل فعلي إن شاء الله .