الزعفران يزيد الرغبة الجنسية ويحارب العقم

أميرة خالد(صدى):

يستخدم الكثيرون الزعفران في أطعمتهم ومشروباتهم لإضفاء صبغة ونكهة عليها، دون معرفة الفوائد الصحية له.

ويُعد إضافة أعواد الزعفران إلى الطعام والشراب من أكثر العادات الصحية الشائعة، إذ أنه يحارب السرطان ويستخدم لتحفيز الرغبة الجنسية.

ويحتوي الزعفران على مواد مضادة للأكسدة ما يُساعد في الحماية من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكروسين التي تقلل من أضرار الالتهاب والأكسدة في المخ، كما يساهم بمحاربة ألزهايمر.

وتضمن فوائد الزعفران: تحفيز الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء، ومحاربة العقم وحل المشاكل الجنسية، إضافة إلى أنه يساهم في خسارة الوزن، من خلال تكوين حالة من قلة الشهية.