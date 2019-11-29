لأول مرة.. موسم الرياض يٌنظم حفلًا لنجوم الأغنية الفلبينية

أميرة خالد(صدى):

أعلن موسم الرياض عن تنظيم حفلا غنائيا لنجوم الأغنية الفلبينية في المملكة ضمن فعاليات الموسم، وذلك للمرة الأولى.

وقال الحساب الرسمي لموسم الرياض إن الحفل سيقام في 13 من شهر ديسمبر المقبل.

ويضم الحفل 3 من نجوم الأغنية الفلبينية، وهم لارا مايغو وفرقة Tnt Boys وأوجي ألكاسيد، على أن يقام الحفل على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض.

وقال الحساب: موسم الرياض يسعد الكل وهالمرة حفلتنا للمقيمين الفلبينيين، وجمهور الأغاني الفلبينية مع Ogie Alcasid، وLara Maigue، وTNT BOYS، اشترِ تذكرتك، أو اعزم أحد أصدقائنا الفلبينيين اللي تعرفهم “.