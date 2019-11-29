بالفيديو.. تعليق الكلباني على القصائد القبلية التي تدعو إلى التفاخر
علق إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، على القصائد القبلية التي تدعو إلى التفاخر، قائلا:” التفاخر والاستعلاء علي الآخرين لا يجوز قطعا”.
وقال الكلباني خلال حواره على قناة “SBC ” إن التفاخر بالقصائد القبلية يعتبر من العصبية المنتنة منتسبة للمهاجرين والأنصار، موضحا أن “استخدام الأشعار والشيلات التي نتفاخر بها على الآخرين مؤشر خطير ينبغي منعه”.
ولفت الكلباني إلى وجود قرار بمنع الشيلات التي تدعو للتفاخر، مشددا:” يجب أن نجتمع رأي واحد وإمام موحد وحكومة موحدة”.
عبدالله[ عدد التعليقات: 1312 ] نشر منذ 56 دقيقة
معظم افراد المجتمع يشمئز من الهياط وقصايد الهياط.
ولكن للاسف المهايطيه جالسين قدام مواقع التواصل الاجتماعي ويبثون زبالتهم على الناس.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88101 ] نشر منذ 22 دقيقة
كلام طيب ..
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3216 ] نشر منذ 7 دقائق
يالكلباني هل تؤمن حفظك الله بأن هناك قوى في الكون تصنف من الظواهر وإحدى هذة الظواهر مايعرف بالقوة الزرقاء