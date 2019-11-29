بالفيديو.. تعليق الكلباني على القصائد القبلية التي تدعو إلى التفاخر

علي القحطانى(صدى):

علق إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، على القصائد القبلية التي تدعو إلى التفاخر، قائلا:” التفاخر والاستعلاء علي الآخرين لا يجوز قطعا”.

وقال الكلباني خلال حواره على قناة “SBC ” إن التفاخر بالقصائد القبلية يعتبر من العصبية المنتنة منتسبة للمهاجرين والأنصار، موضحا أن “استخدام الأشعار والشيلات التي نتفاخر بها على الآخرين مؤشر خطير ينبغي منعه”.

ولفت الكلباني إلى وجود قرار بمنع الشيلات التي تدعو للتفاخر، مشددا:” يجب أن نجتمع رأي واحد وإمام موحد وحكومة موحدة”.