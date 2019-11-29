رازفان عن بطولة آسيا: «كانت حلم الجميع ووصلت لها»
قال مدرب الهلال رازفان إن الحصول على لقب دوري أبطال آسيا كانت تجربة فريدة من نوعها.
وأضاف في حوار لـ صحيفة ديجي سبورت الرومانية عن التأهل لكأس العالم للأندية: هي حلم لكثير من المدربين و أنا هنا قد وصلت لها .. يجب أن نقوم بالتحضير لها و قد بدأنا بالفعل ذلك بجمع المعلومات عن منافسينا في هذه البطولة .
وأضاف ممازحا: كل يوم أسمع آسيا .. آسيا .. آسيا و التي لم نستطع تحقيقها من ١٩ عاماً .. أما الآن و بعد تحقيقنا لهذا المنجز و بعد وصولنا للمطار بدأت بسماع كأس العالم للأندية .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6354 ] نشر منذ 54 دقيقة
الحمد لله
ابونايف[ عدد التعليقات: 1788 ] نشر منذ 25 دقيقة
مبسوطه يالطعميه خذ الله هالشعفه اللي ما حلاها ربي