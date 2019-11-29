رازفان عن بطولة آسيا: «كانت حلم الجميع ووصلت لها»

نواف السالم(صدى):

قال مدرب الهلال رازفان إن الحصول على لقب دوري أبطال آسيا كانت تجربة فريدة من نوعها.

وأضاف في حوار لـ صحيفة ديجي سبورت الرومانية عن التأهل لكأس العالم للأندية: هي حلم لكثير من المدربين و أنا هنا قد وصلت لها .. يجب أن نقوم بالتحضير لها و قد بدأنا بالفعل ذلك بجمع المعلومات عن منافسينا في هذه البطولة .

وأضاف ممازحا: كل يوم أسمع آسيا .. آسيا .. آسيا و التي لم نستطع تحقيقها من ١٩ عاماً .. أما الآن و بعد تحقيقنا لهذا المنجز و بعد وصولنا للمطار بدأت بسماع كأس العالم للأندية .