شاهد.. لحظة تنفيذ عملية طعن على جسر لندن

لندن(صدى):

شهد جسر لندن منذ قليل عملية طعن شخص لعدد من الأشخاص بشكل أثار حالة من الهلع في المنطقة.

ووثق أحد شهود العيان لحظة وقوع عملية الطعن على الجسر؛ بينما أعلنت الشرطة البريطانية عن قبضها على منفذ العملية.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إنه اعتقلت الشرطة شخصا يشتبه بمحاولته الاعتداء على المارة بسكين بالقرب من جسر لندن ، لافتة إلى سقوط عدة جرحى إثر عملية الطعن.

ولم تكشف الشرطة البريطانية عن المزيد من التفاصيل أو دوافع عملية الطعن.