أسمن رجل في العالم يقف على قدميه للمرة الأولى

مكسيكو(صدى):

نجح المكسيكي خوان بيدرو فرانكو، صاحب لقب ”أسمن رجل في العالم“ ، من الوقوف على قدميه للمرة الأولى بعد فقدانه ما يقرب من 330 كيلوغرامًا في 3 سنوات فقط، وأصبح يمشي بمساعدة عصا .

ويزن الآن فرانكو البالغ من العمر 35 عامًا، 260 كيلوغرامًا، وتحول من كونه طريح الفراش وعرضة لخطر الموت إلى القدرة على التجول والجلوس بمفرده.

وقال فرانكو في تصريحات تليفزيونية ، إنه ”مجرد القدرة على رفع ذراعيك والاستيقاظ كل يوم وتناول كوب من الماء أو الذهاب إلى الحمام يجعلك تشعر بالراحة“، مضيفًا أنه ”من الرائع أن تكون قادرًا على التحرك أكثر وأن تكتفي بنفسك ذاتيًا“.

وكان قد قضى فرانكو، عازف الجيتار، قرابة عقد من الزمان في السرير بعد أن ازداد وزنه إثر حادث مروري أصيب به في سن المراهقة ونوبة من الالتهاب الرئوي ، حيث وصل وزنه إلى 595 كيلوغرامًا، وساعدت العمليات الجراحية لإنقاص وزنه وتغيير حياته وهو ينتظر الآن إجراء عملية جراحية جديدة لإزالة الجلد الفضفاض الذي يعتقد أنه يزن حوالي 95 كيلوغرامًا.

كانت غينيس للأرقام القياسية قد منحت فرانكو لقب الرجل الأكثر بدانة في العالم في عام 2017، بعدما فقد اللقب مانويل أوريبي، أثقل رجل في العالم من قبله، نصف وزن جسده بمساعدة الأطباء وخبراء التغذية.