بعد إهانة أردوغان لماكرون.. فرنسا تستدعي السفير التركي في باريس

باريس(صدى):

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن استدعاء السفير التركي في باريس؛ على خلفية إهانة الرئيس التركي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان أردوغان شن هجومًا على ماكرون قائلًا في إشاره له: عليه أن يتوجه بنفسه إلى طبيب لإجراء فحص لرأسه والسيطرة على حالة الموت السريري لديه.