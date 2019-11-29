بعد إهانة أردوغان لماكرون.. فرنسا تستدعي السفير التركي في باريس
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن استدعاء السفير التركي في باريس؛ على خلفية إهانة الرئيس التركي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان أردوغان شن هجومًا على ماكرون قائلًا في إشاره له: عليه أن يتوجه بنفسه إلى طبيب لإجراء فحص لرأسه والسيطرة على حالة الموت السريري لديه.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3216 ] نشر منذ 25 دقيقة
وانت يا امير العاهرات وليس المؤمنين
توجة لكسفائي احذية ليلمع وجهك ايها الاحمق
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88101 ] نشر منذ 23 دقيقة
علموه السنع ..