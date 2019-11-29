د.العنزي: القطاع الصحي يحظى بعناية واهتمام من القيادة الرشيدة

ريم عبد العزيز(صدى):

أكد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي أن القطاع الصحي بالمملكة حظي بدعم كبير وبعناية خاصة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “حفظهما الله” .

وأضاف د.العنزي بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم “أيده الله”، أن مدينة الملك سعود الطبية شهدت العديد من المشاريع التطورية الهامة، وذلك بهدف التوسع في خدمة المرضى والمراجعين وفق أعلى معايير العناية الصحية.

ورفع د. العنزي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله” بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

وختتم العنزي تصريحه سائلاً المولى القدير أن يحفظ قادة بلادنا، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء لما قدم ويقدم في سبيل خدمة دينه ووطنه وأمته.