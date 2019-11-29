لأول مرة.. صور جديدة تظهر مركز مجرة درب التبانة 

كانبرا(صدى):

التقط علماء فلك في غرب أستراليا صورا مركز مجرة ” درب التبانة ” التي ينتمي إليها كوكب الأرض، حيث ظهرت في الصور التي لم يلتقطها تليسكوب من قبل الهيئة التي يبدو عليها مركز مجرة درب التبانة؛ وهو النقطة التي تدور حولها المجرة، والتي تقع على بعد نحو 24 ألف سنة ضوئية من النظام الشمسي.

وتعتبر الصور التي التقطها تليسكوب ” مورشيسون وايدفيلد آري ” الراديوي، وهو نتاج مشروع مشترك بين مجموعة منظمات دولية لتشغيل مجموعة لاسلكية منخفضة التردد لالتقاط الإشارات الكونية القادمة من الفضاء.

وتوصل العلماء لبقايا 27 نجماً ضخماً، استحالت إلى ” سوبرنوفا ” وهو حدث يحدث في المراحل الأخيرة من حياة نجم ضخم؛ حيث يحدث انفجار هائل يقذف فيه النجم بغلافهِ في الفضاء عند نهاية عمره، مخلِّفاً سحابة كروية براقة من البلازما.

و بلغت أحجام تلك النجوم الضخمة، نحو ثمانية أضعاف حجم الشمس، قبل انفجارها الهائل في الفضاء.