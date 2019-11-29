فنان عراقي يتهم ماجد المهندس بالسرقة
اتهم الفنان العراقي سعدون جابر، المطرب ماجد المهندس بسرقة أغانيه.
وقال جابر في تغريدة له:«لماذا يا ماجد المهندس؟ ألم أقل لك لا تغني أغنياتي؟ متى تعتمد على نفسك وتطرح أغنيات خاصه بك. أن ما فعلته يسمى سطو على حقوق ليست لك. وهل ترضى ان نسميك حرامي؟».
يذكر أن الفنان ماجد المهندس، كان قد أحيا أمس الخميس حفل الزعيم بطل آسيا في بوليفارد الرياض.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3219 ] نشر منذ يوم واحد
وقبلها عمتة تناشدة ان يكون لبنات عمة وعرضة
العائل فهو الوحيد لهم بعد موت ابيهم
عمومآ الله يرحمك يابو متعب رحمة واسعة