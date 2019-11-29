أضطراب الدورة وآلام المهبل .. أبرز مضاعفات تركيب اللولب

أميرة حالد(صدى):

تلجأ الكثير من السيدات لاستخدام اللولب كأحد وسائل منع الحمل وتنظيمه كونه الأكثر فاعلية مقارنة ببقية الوسائل المتاحة، لكنه يحمل بعض المضاعفات الصحية .

وكشف الأطباء عن ابرز هذه المضاعفات ، مؤكدين ، أنه تشعر المرأة ببعض الانزعاج نتيجة حصول الاضطرابات الهرمونية تتمثل في اضطراب المعدة، الشعور بالغثيان، ألام الثديين، مزاج متقلب، صداع ، وظهور حب الشباب وتختفي هذه الأعراض تدريجيا بعد بضعة أشهر.

وتابعوا ، أنه من أبرز مضاعفات تركيب اللولب، كما أن الدور الشهرية تصبح غير منتظمة مع حدوث انقباضات قوية في الرحم لا يمكن تحملها.

يضاً تحرك اللولب من مكانه ، فبعد زرع اللولب قد يتحرك من مكانه مما يجعل المرأة عرضة للإحساس بآلام مبرحة في المهبل، نزيف قد يسبب اختراقا للأنسجة الرحم مما يتوجب التدخل الجراحي.

وأضاف الأطباء ، عند زرع اللولب بعد الولادة مباشرة قد يتعامل الجسم مع اللولب على أنه جسم غريب ويقوم بطرحه حتى يصل للمهبل وهنا تتعرض المرأة للألم. وربما يتعقد الأمر ليتحول إلى التهاب في منطقة الحوض لذلك تحتاجين سيدتي في هذه الحالة لاستشارة الطبيب المختص حول وسيلة منع الحمل المناسبة.

ونصح الأطباء السيدات ، بالتصوير بالسونار بعد تركيب اللولب للتأكد أنه وضع في مكانه الصحيح وبشكل سليم ، و يمكن نزعه وإعادة تركيبه في حال وجود خطأ ويكون طبعا من قبل الطبيب المختص.

اللولب