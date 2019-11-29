للمرة الأولى.. فيديو يكشف ملامح زوج روزانا اليامي كاملة

أميرة خالد(صدى):

انتشر فيديو عبر بعض الحسابات المهتمة بالمشاهير على ” انستجرام ” والذي يرصد تواجد روزانا اليامي وزوجها خلال احتفالهما بفوز الهلال بكأس أسيا.

وظهر للمرة الأولى زوج الإعلامية روزانا بشكل واضح وبكامل ملامحه، بعد أن تعمدت إخفاء ملامحه خلال الفترة الماضية ومنذ زواجهما.

وارتدت روزانا في الفيديو فستاناً أزرقًا ملكيًا وبجوارها زوجها يحتفلان بفوز نادي الهلال.

وكانت روزانا اليامي فاجأت الجمهور بإعلان زواجها، من خلال نشر لقطات لمراسم عقد القران والاحتفال بالزفاف مع عريسها في أغسطس الماضي.