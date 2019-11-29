دانة الطويرش تكشف سر كرهها للدكتورة خلود (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

اعترفت الفاشينيستا دانة الطويرش بقصة كرهها للدكتورة خلود وذلك قبل أن تتطور علاقتهما من كره إلى حب .

وأوضحت دانة في لقاء مع “ Et بالعربي ” أنها كانت تكره الدكتورة خلود بشدة، لافتة إلى أنها كانت لا تطيق أن ترى مقاطعها على سناب شات،.

وأكدت على أنها اعترفت للدكتورة بهذا الأمر في إحدى المرات بقولها لها أنها شخص يستفزها.

وأضافت دانة أنها بعد اقترابها من الدكتورة خلود ، أصبحت صديقتها وتغيرت العلاقة بينهما تماماً من كره إلى حب وصداقة.

وقالت إن علاقتهما أصبحت أقوى بعد أن أصبح زوجيهما صديقين وسافرا جميعاً إلى الأردن وقضوا أوقاتاً رائعة معاً.