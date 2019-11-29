شاهد.. هدية خاصة من ياسر القحطاني إلى تركي آل الشيخ
قدم لاعب الهلال المٌعتزل ياسر القحطاني، اليوم الجمعة، هدية خاصة إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.
ونشر القحطاني فيديو له عبر حسابه على ” تويتر ” خلال تسليمه هديه للمستشار تركي آل الشيخ، والتي كان أبرز قميص يحمل رقم 20 واسم تركي .
وعلق القحطاني على الفيديو قائلا : هدية شكر بسيطة لمعالي المستشار على دعمه السخي لي ورعاية اعتزال ياسر ومهما شكرته ما راح أوفيه حقه.
twitter.com/y20/status/1200404695157792768?s=21
انا[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ يوم واحد
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زائر[ عدد التعليقات: 1112 ] نشر منذ يوم واحد
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الريان الرين[ عدد التعليقات: 1889 ] نشر منذ يوم واحد
اه اه ياقلبي … كم تشكي وكم تسكت