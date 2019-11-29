شاهد.. هدية خاصة من ياسر القحطاني إلى تركي آل الشيخ

نواف السالم(صدى):

قدم لاعب الهلال المٌعتزل ياسر القحطاني، اليوم الجمعة، هدية خاصة إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

ونشر القحطاني فيديو له عبر حسابه على ” تويتر ” خلال تسليمه هديه للمستشار تركي آل الشيخ، والتي كان أبرز قميص يحمل رقم 20 واسم تركي .

وعلق القحطاني على الفيديو قائلا : هدية شكر بسيطة لمعالي المستشار على دعمه السخي لي ورعاية اعتزال ياسر ومهما شكرته ما راح أوفيه حقه.

twitter.com/y20/status/1200404695157792768?s=21