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شاهد.. هدية خاصة من ياسر القحطاني إلى تركي آل الشيخ

شاهد.. هدية خاصة من ياسر القحطاني إلى تركي آل الشيخ
نواف السالم(صدى):

قدم لاعب الهلال المٌعتزل ياسر القحطاني، اليوم الجمعة، هدية خاصة إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

ونشر القحطاني فيديو له عبر حسابه على ” تويتر ” خلال تسليمه هديه للمستشار تركي آل الشيخ، والتي كان أبرز قميص يحمل رقم 20 واسم تركي .

وعلق القحطاني على الفيديو قائلا : هدية شكر بسيطة لمعالي المستشار على دعمه السخي لي ورعاية اعتزال ياسر ومهما شكرته ما راح أوفيه حقه.

twitter.com/y20/status/1200404695157792768?s=21


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ يوم واحد

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[ عدد التعليقات: 1112 ] نشر منذ يوم واحد

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[ عدد التعليقات: 1889 ] نشر منذ يوم واحد

اه اه ياقلبي … كم تشكي وكم تسكت

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