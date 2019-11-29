د.التميمي يهنئ القيادة بذكرى البيعة الخامسة

بدر الحارثي(صدى):

رفع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى د.صالح بن عبدالله التميمي، باسمه وباسم منسوبي التجمع، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم بالمملكة.

وأكد د.التميمي بأن ذكرى البيعة مناسبة سعيدة وغالية، على قلوب المواطنين، حيث تجسد مشاعر الولاء والاعتزاز تجاه قيادتنا الرشيدة.

وبين د.التميمي بأن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله حرص كثيرًا على دعم القطاع الصحي، مستمرًا في النهج الكريم الذي سار عليه الملوك السابقين -رحمهم الله-، من اهتمام لا ينتهي وتوجيهات سديدة نحو خدمة المواطن وتسهيل كافة أموره للحصول على الخدمات الصحية على أكمل وجه.

وختم د.التميمي سائلًا الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على بلادنا الغالية، وأن يحفظ أمنها ورخاءها واستقرارها.