بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم وضع اللصقات والرسومات المشابهة للوشم

علي القحطاني(صدى):

قال الدكتور سعد الخثلان ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” الجواب الكافي ” ، إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمه واللعن لا يكون سوى على المعاصي الكبيرة ، معنى ذلك أن الوشم من الكبائر .

وتابع ، هناك بعض الناس يستهين بالكبائر التي تم لعنها وهذا لا يصح فكل شئ يجب أن نتعامل معه بميزان الشرع وليس كل شخص بثقافته أو تفكيره .

وعن وضع لاصقه بشكل وشم ، قال الخثلان ، هذا فيه تشبه وإن كان ذلك ليس وشماً فكأن من يفعل ذلك أن هذا الفعل يعجبه فيقلده ، ويشمل في ذلك النساء والرجل .آخر فقرة

وأضاف الخثلان ، أن الحنة برسوماتها مباحة فهي تكون على السطح الخارجي للجلد ولا تبقى مدة طويلة ، وتضعها النساء للزينة ، كما يستخدمها البعض من النساء والرجال للعلاج فهذه ليس بها ضرر ولا بأس بها .