هيرفي رينارد قبل لقاء البحرين : نواجه الحائط الآن وأثق أن اللاعبين جاهزون للتحدي

ماجد محمد(صدى):

قال الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب كرة القدم ، في تصريحات قبل لقاء البحرين غداً في البطولة الخليجية ، أنا هنا لمساندة جميع اللاعبين ولكن يمكنني أن أخطئ مثلهم ، فاللاعبون ما زالوا شبان ولكننا مستعدون للتحدي والوصول للمربع الذهبي.

وتابع رينارد ، كلاعبين محترفين وكمدرب محترف ، اعتدنا على الضغوط وربما تكون هذه الضغوط هي ما تحفز اللاعبين بشكل أكبر خاصة اللاعبين المخضرمين في الفريق ونعدكم بأداء قوي .

وأضاف ، ستشاهدون سبعة لاعبين مختلفين عن المباراة الأولى ونحن فخورون بما حققه الهلال ولكنهم يرتدون قميص المنتخب السعودي. نحن فريق واحد وأثق في إمكانيات وخبرة لاعبي الهلال وما يمكن أن يقدموه مع الفريق.

واستطرد قائلاً ، خسرنا المباراة الأولى، ولذلك نواجه الحائط الآن حيث نحتاج للفوز من أجل المنافسة على التأهل ، ثلاث نقاط إجبارية ، كلنا ندرك هذا الوضع وأثق أن اللاعبين جاهزون لهذا التحدي.

وأكد رينارد ، أعتقد أن الجميع يدرك كيف كانت الاستعدادات صعبة قبل هذه البطولة على عكس ما كنا نتمنى فمعظم اللاعبين كانوا يشاركون في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا حتى قبل البطولة بوقت قصير ، هذه ليست أعذار ، لدينا لاعبون محترفون وأثق تماما في إمكانياتهم.